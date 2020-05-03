美國百貨業醞釀破產潮

美國本周將公布多項數據，會揭示疫情對經濟及就業帶來的衝擊。其中，失業率或由3月的4.4%升至16.1%，勢是1939年來最高。而周三公布的4月ADP私人職位料減2,000萬個。此外，面對失業潮殺到，意味着企業破產潮亦接踵而來！

市場預期美國周四將會公布上周再有300萬人首次申領失業救濟金，之前六周已累計達3,000萬人，一下子將過去十多年創下的所有職位化作灰燼，周五則會公布四月非農業職位，市場料狠縮2,200萬個。

另方面，疫情令網上為主的「宅經濟」加速發展，使早已疲憊不堪的百貨業備受史無前例打擊。曾是美國最大零售商的西爾斯(Sears)及高級百貨公司Barney's不敵網購大趨勢，近年先後破產，新冠肺炎疫情肆虐導致消費者減少外出，更令主要依靠實體店的美國百貨業雪上加霜。由於它們不符合資格申請華府援助計劃，現時經營及財務狀況十分危急，恐掀起新一輪破產潮。

【Lord Taylor全數38店暫停營業】

高級百貨公司Lord Taylor在疫情下，美國全部38家店舖暫停營業，據悉，公司正研究申請破產保護，尋求債權人給予債務寬免和新的融資。

Lord Taylor過去以紐約第五大道旗艦店的聖誕櫥窗裝飾聞名，但有關物業一九年已售予共享工作空間初創企業WeWork。

該公司去年亦以1億加元易手，新投資者是時裝租賃初創企業Le Tote，希望由電商擴展至實體零售業，而原有股東百貨公司Saks Fifth Avenue的加拿大母公司Hudson Bay's Co，保留一些物業及承擔部分租金，每年涉數千萬美元。

【J.C. Penney長期虧損 恐遭除牌】

有118年歷史的大眾化百貨公司J.C. Penney，在上世紀七十年代高峰期，店舖多達1,600間。在多年前曾經邀蘋果公司前零售主管約翰遜加盟，進行轉型計劃，爭取千禧世代消費者，卻得失中年婦女群的核心顧客，進退失據，令公司元氣大傷。

公司之後多次易帥，但仍未能找出業務重上正軌的方程式，長期錄得虧損，市值降至不足1億美元，由於股價低於1美元，股份有被交易所除牌之虞。

自疫情爆發後，J.C. Penney的店舖被迫暫停營業，生意大受打擊，已沒有償還四月十五日到期的1,200萬美元利息。據報，公司正與債權人磋商如何重組近50億美元的債務，並已進行一些潛在申請破產的準備工作。

【Neiman Marcus欠債335億 無力還息】

高級百貨公司Neiman Marcus先後由不同的私募基金持有，2015年曾申請上市，但在2017年初取消計劃，同年獲百貨集團Hudson's Bay磋商收購，亦未有成事。去年3月，公司進駐紐約新地標Hudson Yards，開設旗艦店。

疫情蔓延下，Neiman Marcus旗下大部分店舖已於3月中暫停營業，1.4萬名員工中，大部分已放無薪假，而早年私募基金的槓桿式收購，令公司現時負債達43億美元(約335.4億港元)。

消息指該企最快本周內申請破產保護，較早前已沒有償還一筆2021年到期票據的570萬美元利息，正處於宣布債務違約的30天寬限期內，意味着破產時鐘的已開始倒數。

【Macy's股價年冧70% 尋求融資】

Macy's除了同名百貨公司外，亦經營Bluemercury化妝品店及Bloomingdales百貨公司。截至1月底止一年，該企銷售約250億美元，現時淨負債35億美元，最先一筆償還債務於2021年1月到期，約5.3億美元，財政相對較其他競爭對手穩健，但股價過去一年挫七成，市值只剩約15億美元。

不過，一如其他百貨公司，Macy's因應疫情，店舖已自3月18日起暫時停業，公司已採取多項措施增加流動性及強化資產負債表，包括停止派發季度股息、押後資本開支、提取銀行信貸額度、削減大部分管理層薪酬，以及大部分員工需放無薪假。

有報道指出，公司正在尋求最多50億美元融資，當中以存貨抵押冀取得30億美元，另有10億至20億美元透過物業抵押獲得，但不包括紐約市先驅廣場的旗艦店，強調現時並不是集中研究申請破產保護。其他百貨公司如Nordstrom及Kohl's亦在疫情下取得新融資，提升財政實力。

【Shopify受惠「宅經濟」 年內漲67%】

新冠肺炎加速消費形態轉變，「宅經濟」股備受追捧。網購股方面，除了網購巨人亞馬遜之外，就以加拿大的Shopify最為矚目，股價三月短暫調整後便一飛衝天，今年累漲逾67%，市值超過一千億加元大關。

Shopify最近股價勢如破竹，市值先後超越老牌資產管理公司Brookfield及多倫多道明銀行，成為加國第二大市值企業，僅次於加拿大皇家銀行。

正當實體零售商暫停營業之際，Shopify首席科技總監Jean-Michel Lemieux表示，疫情促使數以千計商戶轉到網上，其平台現時的處理量相當於年尾旺季的「黑色星期五」水平，相信客流量不久將來會倍增。

券商Robert W Baird分析員表示，雖然客流量上升不一定產生相等收入增長，但是業務的正面迹象，亦反映其平台的強勁優勢。

不過，富瑞警告Shopify現時的估值過高，風險回報並不吸引，難以給予買入建議，目標價400美元，遠低過在紐約現時股價約613美元。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200