【專家點評】楊俊文：港股5月繼續升

即將步入五窮月，香港股市有句「五窮六絕七翻身」的說法，來源是一般藍籌股業績公布期都是在三四月的時候。過去香港企業往績盈利升多跌少，所以業績期一般都是升市，情況有點像從前聖誕鐘買滙豐一樣，有好消息自然會升。而且以前一般都是半年公布一次業績，現時個別大企業已經是每季公布一次。

香港由去年中開始就受社會事件影響營商環境，再加上近4個月新冠肺炎令全球停擺，所以業績公布已經是肯定差，大部分企業都是見紅、盈利大跌或發盈警，只是在環境大股市下對盈警沒太大反應。

1月至3月是港股跌了6,200點，4月有反彈，反彈了1,800點，連跌幅一半都未去到，預期未來1周會出現整固，料5月不但不窮，還很大機會是升市，反彈幅度應該是跌幅一半。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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