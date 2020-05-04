【專家點評】古勝：利好消息多　零售股尋寶

踏入5月份，傳統「五窮月」之說會唔會再一次成為神預測？純粹睇上個月技術走勢，老古覺得短期內唔似會出現，點解咁睇？因為港股4月份似乎喺度整固蓄力，雖然上月下旬試過跌穿10天、20天線，但好快爬番起身，最終上埋50天線，收報24,643點，大有上補3月中旬24,657至25,231點下跌裂口的氣勢。

不過，港股亦連續四個交易日成交額不足900億元，反映市場仍存有疑慮，但短線嚟講，熱錢持續流入香港，後市仲有希望升多一浸。正所謂有智慧不如趁勢，自問轉身夠快，都可以考慮短炒一轉，但要小注怡情。而之前已經睇淡的缸邊友，都係畀啲耐性等待調整！

隨着全球疫情有見頂迹象，投資氣氛趨向樂觀，利好消息亦都充斥市場。首先係懸而未決的內地兩會，終於落實喺5月底召開。其二，新冠肺炎的疫苗及有效藥物研發不時傳出好消息。另外，香港已經連續多日未有本地確診個案，雖然最新失業率升到4.2%，但係悶咗三個月的市民，仍然空群出動消費。因此，想博多一浸，不如試吓喺本地零售板塊入面尋寶。

展望本周，周一、周二分別公布香港首季GDP及3月零售銷售數據，周五則有美國及加拿大的4月份失業率。而近期環球股市，尤其係美股大反彈，係咪代表世界經濟已經冇事？老古認為唔係，最終都要睇番實體經濟及就業表現，因為人們的困境並唔會因為金融市場大升而短期內改善，尤其今年係美國總統大選年，而環球陷入「疫」境，地緣政治必定成為操縱選情的工具，進而主導環球經濟及股市走向，投資者不可不防。

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