【專家點評】陳政深：「五窮月」魔咒未必應驗

恒指在4月上升4.41%，扭轉連續三個月的跌勢，總算是第二季一個好的開始。傳統上，投資市場有「五窮六絕」之說，過去10年中，有8年恒指在5月份錄得跌幅，只有2014年及2017年上揚，然而兩年的升幅均逾4%，遠較期內跌1.36%的中位數為佳。中國全國政協及人大全體會議，決定於本月21日及22日舉行，預料在此之前A股表現不會太差，從而利好港股。

參考歷史數據，傳統舉行兩會的3月，恒指波幅中位數為升0.55%，表現確比5月為佳。在環球疫情有機會好轉之時，而經濟憂慮未及反映在股市的情況下，港股未必在今年出現「五窮月」，反而有機會出現2%以上的升幅。以現價推算，大約為25,136點，亦即是筆者過往在本欄所提及的黃金比率反彈目標。

從中長線的趨勢來看，審視恒指月線圖，恒指目前仍處於過去20年的上升軌上方，雖然2月份曾跌穿當時處於22,462點的上升軌，並跌至21,139點的位置，但幸好收市重上23,603點。恒指月線的兩個重要支持位，分別為23,720點及23,000點，前者為過去20年高低位黃金分割61.8%，指數在2月未能收於其上，去到3月才告收復；第二個位置為23,000點，整數關口之外，亦是上述月線上升軌的位置。只要指數不是連續兩個月失守上述位置，中長線走勢暫時毋須過分憂慮。

板塊方面，被稱作「新基建」的5G概念股值得看高一線。過去已多次提及，中國經濟在轉型的進程中欠缺動力，外貿、內需均告斷臂，投資極為重要。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200