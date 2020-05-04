【專家點評】周樂樂：市場氣氛謹慎　宜吼低撈新經濟股

過去一周，受外圍疫情與全球經濟前景不明朗、內地創業板推註冊制與中美貿易戰升級等因素影響，A股維持弱勢震盪。反映市場氣氛謹慎的上證50與滬深300分別全周升幅為1.45%與0.72%，反映市場氣氛樂觀的中小板、創業板、深證與上證均下跌。

申萬一級行業中，6個行業上漲，22個行業下跌。最強是銀行、地產、家電、食品飲料與非銀金融，跌幅最大服裝、通信、電腦、建築裝飾與綜合。數據上，也反映了資金流入低估值傳統行業；流出相對高估值的行業，尤其是科技類的細分行業流出明顯。

市場消息面來看，市場焦點關注的是在海外疫情告急與難以恢復經濟的情況下，各國政府推出的貨幣政策與財政政策何時與能否讓資本市場價格企穩與經濟企穩回升。資本市場價格在大規模的刺激預期下，有一波反彈。

不過，各國公布一季度偏悲觀的經濟數據與部分企業業績後，股市出現轉弱迹象。石油期貨的暴跌廝殺，導致國內中國銀行的客戶受損失，影響投資者信心。目前主要中資國有銀行限制境外原油期貨交易。國內疫情好轉，各省陸續復學復工。為了穩投資與補短板，國內政府第三批一萬億地方政府專項債已經下發到部分省市，5月份將迎來單月發行量近年來的創新高，貨幣政策也通過降準降息的方式積極配合提供流動性。

歐美、印度等主要經濟體疫情還在擴散，即使不斷向市場注入流動性與財政扶持，恢復正常商業也需要時間，這未來的經濟前景難以樂觀，尤其對依賴國際貿易與國際分工比較多的行業。美國商務部宣布擬擴大對華出口限制，涉及半導體相關零部件等。這顯示了中美並沒有因新冠疫情全球擴散而達成合作，反而中美貿易戰升級擴大，對國際貿易與產業國際分工影響深遠，大大增加相關行業不確定。

另外，深證交易所發出創業板實施註冊制的意見文件，顯示註冊制將不久在創業板實施。市場對註冊制推出對A股高估值與惡意市場炒作有壓制預期，有助於加速優勝劣汰，尤其目前低迷的A股市場與嚴監管的背景下。預計具有競爭優勢與市場份額提升預期的行業龍頭與具有稀缺性的核心標的，將更受資本追逐，而無競爭力、有債務問題、信用問題等標的，將被市場淘汰。

投資策略來看，市場借刺激政策反彈後，出現上漲乏力，加上整體經濟前景不明朗與信心不足情況下，投資者投資熱情將下降。在市場氣氛謹慎的情況下，投資者需考慮配置相對低估值穩健組合。同時，等待新經濟動能的行業出現調整到合理位置，布局龍頭股份。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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