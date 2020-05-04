【市前重點睇】道期跌逾300點　金價1700美元徘徊

●美匯指數升至99.24，離岸人民幣(CNH)低見7.1522，港匯見7.7522，美元兌日圓處106.8，歐元回落至1.0961，英鎊低見1.2451。金價於1,700美元關徘徊。布油跌至25.92美元，紐油瀉至18.57美元。道指期貨跌逾300點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指再挫逾400點，較恒指上周四收市位低水近千點。

●全球經貿戰：特朗普揚言對中國徵收新關稅。

-傳特朗普擬阻政府退休基金投資中國股票。

●美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Rob Kaplan)表示，美國失業率可能升至20%，到年底失業率大約在8至10%水平；第2季GDP可能按年萎縮30%，全年可能萎縮4.5%至5%，故經濟將需要刺激，最好是財政政策，而非貨幣政策。

●美國4月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值由初步估計的36.9點向下修訂為36.1點，低於市場預期的36.7點，為2009年3月以來最低。

●美國10年期國債孳息率跌2.75點子，報0.6118厘。

●港股ADR指數上周五收報23,621點，較港股上周三(4月29日)收市下瀉1,022點或4.33%。

●紐約6月期油上周五收報每桶19.78美元，升0.94美元或4.99%；布蘭特6月期油在到期結算日收報每桶26.44美元，跌0.04美元或0.15%。

●紐約期金上周五收報每安士1,700.9美元，升6.7美元或0.4%。

●歐洲央行上周的貨幣政策會議沒有擴大購債計劃規模，但通過降低銀行融資成本來加大抗疫力度。

●歐元區首季經濟創紀錄收縮3.8%，歐洲央行預計嚴峻情形下次季可能收縮15%，今年或萎縮12%。

-西班牙政府預計2020年GDP萎縮9.2%。

-意大利首季GDP創紀錄收縮4.7%

-英國4月製造業PMI僅32.6，28年有紀錄最差。

●中國及日本周一(5月4日)假期，金融市場休市。

●香港周一將公布第1季GDP數據，料按年收縮6.4%。

●【巴郡股東會】股神「未貪婪」！最新投資部署一文睇清。

●澳門4月賭收冧96%，跌幅歷來最大。

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