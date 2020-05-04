【股民熱話】博經濟見底　買樓不如買地產股…

全球新冠肺炎疫情開始受控，歐、美多地開始放寬抗疫限制，中國五一長假亦在測試人流正常化下疫情的變化。隨着各地抗疫取得階段性成果，全球經濟有望緩步離開低谷。雖然復甦的進度未可過分憧憬，但總算是扭轉了持續惡化的趨勢。

唔少股民喺呢幾個月都保持審慎，如今總算等到轉機，都在發掘投資目標。在全球央行減息量寬救市之下，市場資金氾濫，都在尋找出路，這理論上有利資產泡沫繼續發酵，資產價格易升難跌。「有銀士」不禁要問，手上有錢，依家應該買港樓好，定地產股好？筆者的答案是，買地產股勝過買港樓！

首先，論流通性，投資藍籌地產股的流通性勝於投資物業。好似如今，各黃金地段地舖空置率高，業主要脫手並唔容易，畢竟銀碼大，且受按揭成數限制，景氣差供應增加，唔容易搵到買家。反觀只要港股有市，上市股份交易任君買賣，更可透過孖展槓桿操作，亦有相關衍生工具選擇。故在流動性的角度，揸藍籌地產股會勝過物業。當然這裏所指的是公司管治水平及財務狀況普遍良好的本地大型地產股，而非內房股。

其次，論息率，如今五大藍籌地產股，息率普遍有4至5厘；反觀持有物業出租，普遍出租回報率僅1至2厘，且面對經濟不景，租金在下調，欠租個案增加。故在固定收益和穩定性的角度，還是持有藍籌地產股勝持有物業。

第三，論資產價值，如今五大藍籌地產股現價市帳率普遍是0.4至0.5倍，即較每股資產折讓達五成。反觀近年受貿易戰、社會動盤及新冠肺炎疫情連環打擊，香港經濟衰退壓力大增，惟住宅樓價喺極高位調整幅度極為有限，抗跌能力可見一斑。若然真係睇好超低息環境和全球量寬之下資產價格可受惠而高企，藍籌地產股的估值確具吸引力。

有股友追問，同有5厘息，買內銀股好定買藍籌地產股好？筆者認為，投資內銀股要顧及人民幣匯率及內地政策風險因素，相對上本地地產股的景氣都係所香港人所熟悉的，較貼身亦自然較容易掌握行情，但缺點就係太集中一個行業和市場。兩者比較，各有千秋，就看大家的投資偏好取捨。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200