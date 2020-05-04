【另類指標】沈振盈：港股勢反覆　油價短期向好

港股去周假期前夕只得三個交易日，又遇上期指結算，對散戶而言，頗難去做部署。雖然上周大市連升三日，恒指一度升到24,800點之上，但始終長假期較多變數，加上24,700至25,100點為頗大阻力的下跌裂口，出現技術回吐的機會頗大。

事實上，美股就正正出現類似的憂慮，於上周三晚大幅上揚，帶動港股夜期及黑期升上25,100點水平，但到了上周四晚，美股出現回吐，至上周五早上，道期再跌，港股黑期又回落至24,300點水平，從高位計回落近800點。故此，長假期始終有風險，投資者要有所防範。

玄學方面，本周日子頗反覆，周初較弱，周中開始反彈，但至星期五又回落。星期二為「立夏」，正式踏入夏季的「辛巳」月，港股走勢將呈現波動，反覆上落，但高位應在25,000點之上。配合技術分析，預期本月波幅為23,800至25,800點區間。還有一項重點，立夏之後油價會反覆向好，到了「壬午」月會出現強勁反彈。

至於本周每日股巿走勢預測，周一(丁未日)是天干屬火地支屬土，火生土之局，反覆上落格局；而周二(戊申日)屬天干屬土地支屬金，土生金之局，地支會水局，呈弱勢。周三(己酉日)為天干屬土地支屬金，土生金之局，地支會金局，出現反彈。到周四(庚戌日)是天干屬金地支屬土，土生金之局，天干透庚金，強力反彈。最後周五(辛亥日)屬天干屬金地支屬水，金生水之局，先高後低。

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）

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