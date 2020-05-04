中核國際：蒙古礦業恢復採礦許可證申請遭法院拒絕

法院的書面判決(含詳細原因)預計將在14天內作出。考慮到在勘探許可證到期之前早已根據蒙古法例申請採礦許可證，集團一直在與蒙古有關當局的政府官員進行協商等原因，並參考集團蒙古法律顧問意見，管理層仍然樂觀地認為申請恢復採礦許可證可以令人滿意地解決。

在法院作出書面判決和集團蒙古法律顧問的進一步諮詢意見後，集團將對法院的決定提出上訴。倘在上訴後訴訟的最終結果不利於集團，集團將對勘探及評估資產資產進行進一步減值評估(如2020年4月28日的公告所述於2019年財政年度，蒙古項目的減值損失預計不少於7,800萬港元)，這可能對集團的財務狀況和業績產生重大不利影響。

該公司將密切監察訴訟的進展，並將於適當時候另行發表公告。

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