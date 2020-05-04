美股期貨挫近2%　紐油瀉逾8%

美股期貨挫逾1.7%，國際油價亦急挫，布油曾跌3.56%，低見25.5美元；紐油一度瀉8.24%，低見18.15美元。

分析指出，隨着沙特阿拉伯、杜拜、埃及及以色列等多個中東國家股市於周日(3日)集體插水，相信過去中東國家躺在石油上數錢的日子也可能結束。因油價暴跌造成的市場巨震，中東產油國收入大幅縮減。今年第1季，沙特石油收入按年已下滑24%。

另外，全球石油存儲庫容不斷告急、油價暴跌，油氣行業整體損失將超過萬億美元，負油價仍有可能捲土重來，市場悲觀情緒依舊。

根據國際貨幣基金組織(IMF)的《世界經濟展望報告》預測，今年中東及北非地區經濟將收縮3.3%，衰退程度高於全球平均水平。除埃及外，該地區其他國家今年經濟預期均為負增長，其中兩個最大經濟體沙特阿拉伯和阿聯酋的經濟將分別萎縮2.3%和3.5%。

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