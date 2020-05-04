港股曾瀉近千點　金融石油股領跌　騰訊考驗400元

港股踏入5月首個交易日即應「五窮魔咒」，恒生指數大冧965點，低見23,678點，暫維持約800點跌幅。國企指數跌逾350點，主板成交約330億港元。港股通暫停。

藍籌股全線下挫，三桶油表現最差。油價反覆下瀉，中國石油跌7.9%；中國石化跌7%；中國海洋石油跌近6%。

金融股繼續是跌市火車頭，友邦保險挫4.2%；滙豐控股跌3.7%，兩股已拖低恒指180點。四大內銀股跌3.1%至4%。郵儲銀行跌4.7%；招商銀行跌4.1%。

內險股沽壓重，中國太平跌6.1%；中國太保跌5.6%；中國人壽跌5.3%；新華保險跌4.8%；中國平安跌3.4%。

「ATM」三大科網股跌幅顯著，騰訊曾跌至400.4元，暫跌2.9%報405元；阿里巴巴跌3.9%；美團點評跌2.2%。

內房股回吐，融創中國跌6.7%；龍湖集團跌5.3%；萬科跌4.4%；碧桂園及華潤置地跌4.3%。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，港股周一大跌與中美關係突然惡化、以及股市早前已由低位累升不小有關，特別是美股近期反彈幅度已超過黃金比率61.8%，投資者借機停一停，觀望其後疫情發展、企業業績和經濟數據表現等，畢竟大市升至早前水平已反映很多正面因素。他認為現時中美關係難估、雙方角力可能持續一段時間，建議投資者本周宜觀望恒指能否守到第一個支持位23,500點。

【09:20】恒指開市挫748點 滙豐跌逾3%

中美關係轉趨緊張，港股在長假期後跟隨外圍下挫，恒生指數開市急挫748點或3.04%，報23,895點；國企指數低開324點或3.23%，報9,716點。

中、美就新冠肺炎大流行互相推卸責任，特朗普揚言對中國徵收新關稅。另市傳特朗普擬阻政府退休基金投資中國股票。

金融股領跌，滙豐控股再跌穿40港元，開市跌3.1%報39元；友邦保險跌3.3%，失守70元，報69.55元。中國人壽挫6.1%，是表現最差藍籌；中國平安跌3%；工、中、建三大內銀股跌2.8%至4%，合共拖低恒指244點。

「ATM」三大科網股亦捱沽，騰訊跌近2%，開市報408.8元；阿里巴巴瀉3.5%，開市報190元；美團點評跌1.9%報101.8元。

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