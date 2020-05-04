比特幣價格急挫5%　低見8652美元

根據虛擬貨幣平台CryptoCompare報價資料，比特幣最新跌5.07%，報8,663.33美元，過去24小時曾低見8,652.03美元。

雖然比特幣價格受壓，不過美國加密貨幣交易所Coinbase早前發表報告指出，受新冠肺炎疫情衝擊，黃金最近供應緊張，而由於不依賴實體供應鏈，比特幣相對於黃金具有明顯的優勢，並在全球範圍內具有優越的可獲取性。

報告指出，由於黃金供應鏈中斷，導致不同市場之間的稀缺程度不同，全球黃金市場最近出現價格差距，紐約和倫敦的金價相差約4.5%，而為應對供應短缺，澳洲南部的鑄幣廠Perth Mint最近就增加黃金的產量，至少有1.1萬根金條被運往紐約。

此外，報告認為比特幣將會像黃金一樣稀缺，且具有可遠程傳送的獨特性質，隨着礦商和精煉廠的中斷，根據最近幾天的算力測量，比特幣的全球挖礦生態系統似乎具有彈性。

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