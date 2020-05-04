【專家點評】麥嘉嘉：環球經濟數據成為大市調整藉口

市場憂慮經濟前景及中美關係緊張，道指期貨亞洲早段跌約300點，離岸人民幣跌穿7.15。美國總統特朗普再次威脅要對中國徵收新關稅，市場增添不確定性，蘋果第第2季(Q2)業績超預期，但十多年來首度沒有發布業績指引，加上網絡零售商亞馬遜預告第2季可能虧損，美國股市道瓊工業指數上周五跌逾600點，早前帶動美股反彈的兩大科技巨人蘋果和亞馬遜，反而成為拖累大盤的禍首。科技股中，對美中貿易關係極為敏感的費城半導體指數重挫5%。

資金流向分析，根據EPFR資料顯示，上周全球股票基金錄得67億美元資金外流，當中美股基金流失19億美元，連續兩星期錄得溫和走資；全球債券基金則吸資106億美元，連續三星期錄得資金流入。再有1,263億美元進駐美國貨幣市場基金，僅今年來累計流入金額便高達1.09兆美元，遠超越過去三年流入加總的7,970億美元，反映投資者仍以現金為主。

內地官方及財新PMI均遜預期，其中財新PMI跌至49.4低於市場原先估計的50.3。其他亞洲經濟體如南韓4月出口按年下跌24.3%，創2009年金融海嘯以來最大跌幅，4月進口按年下跌15.9%，並錄得自2012年以來首次貿易赤字，金額為9.5億美元。環球經濟數據成為大市調整藉口。

今年全國兩會召開時間確定，十三屆全國人大三次會議將於 5月22日在北京召開；全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。分析認為，防疫、經濟、脫貧將成今屆焦點。市場料兩會將公布針對刺激內需和發展新基建之具體政策。5G、互聯網、雲計算、人工智能、大數據等將會受惠於國策。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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