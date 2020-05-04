新冠肺炎：美官員籲以色列防範中資疫市「撈貨」

外電報道，負責近東事務的美國助理國務卿David Schenker表示，包括以色列在內的國家需要加強外國投資篩查力度，以防中國資本在新冠肺炎疫情大流行引發的經濟衰退期間乘虛而入，因部分公司迫切需要資金，可能會成為掠奪性投資的目標。

中國是以色列的重要經濟夥伴，在當地基礎設施項目中發揮着重要作用，兩國之間的年貿易額達到118億美元。

事實上，部分中資公司已在歐洲尋覓疫情下的便宜收購目標，促使歐盟國家加強對外國投資進行審查和否決的權力。加拿大亦加強疫情期間審查外國投資的力度。

中美貿易戰最新再度升溫，美國總統特朗普日前與國內情報部門唱反調，聲言見過新冠肺炎源自中國武漢實驗室的證據，又威脅就疫情大流行徵收1萬億美元關稅懲罰中方。中國官媒則「反攻」提出十大疑問，促美方交代疫情真相。

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