【大行觀點】大華繼顯：內地外貿不穩　港股宜守住呢個位…

大華繼顯指出，港股五一長假休市期間，外圍動向和和內地4月製造業 PMI 數據成市場焦點，然而消息傾向偏淡。內地4月官方製造業 PMI 回落至遜預期的50.8，其中新出口訂單指數按月大跌至33.5，反映外貿形勢仍然嚴峻。

同時美國總統特朗普威脅向中國加徵關稅，以追究中國在處理新冠肺炎疫情的責任。除令國際關係轉趨緊張外，亦增添內地貿易復甦進程的不明朗性。

畢竟美國聯儲局在短短6星期急擴其資產負債表近2.3萬億美元，反映目前市場資金氾濫，亦

增添大市的波動性。港股的短期升浪料因利淡氣氛而受阻，但預計外貿困難狀況令內地在

月底的兩會更具拓內需誘因，故預期政策受惠股仍具韌力，而大市則宜守23,483點，以

防浪高於浪的走勢被破壞。

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