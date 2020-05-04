港股格局：散戶入市態度審慎 料恒指或下試16000至18000點
2020年05月04日 10:26
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Edwin
港股大跌市，散戶投資取態轉趨審慎，預料恒指將試更低水平。
散戶Edwin：「我上周二已放了大部分股票，投資組合現有八成現金、兩成股票，主要剩下騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)。如果騰訊和阿里有機會分別跌至320和180港元，會再增持。今年是美國大選年，我覺得股市下跌後，年尾會再炒上，所以5、6月時如果有平貨會增持，而我覺得恒指悲觀情況下會跌至18,000點。」
散戶Eric：「我依家冇持有任何股票，覺得要等恒指落到去18,000至20,000點，才是安全入貨水平。雖然各國央行救市令市場資金充裕，疫情過後或會令股市有所反彈，但全球經濟已急劇轉差，當股市反映經濟情況後會跌得更深。」
此外，恒指大插逾千點，無持有任何股票的散戶Anlou成功避過一劫。他說，「港股仲有得跌，恒指跌到16,000點都唔奇。因為新冠肺炎疫情對香港經濟有好大衝擊，好多人失業或減薪，影響生計。」
他續說，「等恒指跌到去19,000點時，我就會逐步入市，買吓置富產業信託(00778)等高息股，博長線向上，賺息賺價。」
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