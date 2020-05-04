【期權攻略】陳偉明：五窮月淡倉為主

隨着美國聯儲局減息至零及推出無限量寬(QE)，而全球各國亦推出各種刺激經濟方案， 港股亦於3月19日的21,139點開始見底回升，其後新冠肺炎疫情緩和，市場開始炒作各國經濟重啟及逐步放寬禁聚令，帶動港股持續升勢並於上周三(4月29日)升高見24,855點，在不足個半月時間，升逾3,700點。

然而，美國經濟因為肺炎疫情影響而受重創，大大減低特朗普於今年總統年連任的機會，隨着美國疫情稍見曙光，而美國又聲稱治療新冠肺炎的美國藥物「瑞德西韋」效果理想，特朗普隨即再次發難，威脅向中國貨加徵關稅，希望把經濟重創責任轉歸中國，增加總統連任機會。

美國上周揚言不排除向中國加徵一萬億美元新關稅，以懲罰中國對控制疫情不力及北京當局隱瞞疫情，市場憂慮中美關係再度緊張，港股本周一(4日)假期後復市隨即急瀉逾700點，再度失守24,000點心理關口。

即使港股於21,000點水平見底，如果中美貿戰重燃，在沒有無限量寬支持下的港股跌勢有機會比美股劇烈，在五窮月有機會下試23,000點以下水平，而上周三(29日)高位24,855點有機會已見短期頂位。

策略上傾向淡倉為主，如果期指升至24,000以上，可考慮利用看淡跨價期權組合(Bear Put Spread)，同時Long Put 23,200點及 Short Put 22,800點5月份恒指期權。如果期指收市陰燭向下跌穿近期橫行區域低位23,436點，則小注Long Put 5月份價外600點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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