新冠肺炎：兩大不利因素夾擊　香港經濟衰退趨勢明顯

以貿易作為主要支柱產業的香港，經濟衰退可能會比1990年代的亞洲金融危機更為嚴重。香港將於今日(4日)公布首季度本地生產總值(GDP)數據，料經濟衰退趨勢顯著加劇。財經傳媒彭博引述經濟學家預測，首季香港的產出將比去年同期下降6.5%。

儘管在當地疫情穩定改善的情況下，香港準備緩解一些社交活動限制措施，但全球商業遭受打擊，以及持續的社會動盪威脅，意味着商業活動可能仍將保持低迷。隨着旅遊、零售、運輸和其他行業的減少，失業率在上升。

彭博經濟學家萬千指出，面對全球需求的萎縮，香港規模小，開放的經濟正遭受嚴重打擊，以貿易和服務為導向的香港經濟，將因全球經濟下滑而遭受重創。

根據人口普查數據，香港經濟在1998年第三季度下降了創紀錄的8.3%，在2009年第一季收縮了7.8%，這是該數據自1974年以來的兩個最差的季度讀數。

經濟不景氣的持續影響在整個城市苦苦掙扎的中小企業中尤為明顯。報道引述加拿大商會主席Todd Handcock指出，對於香港的中小企業來說，這是充滿挑戰的一年。不幸的現實是，其中一些將無法生存，而另一些則將長期掙扎。

政府數據顯示，截至去年12月，34萬家中小型企業，佔所有企業比重98%以上，並僱用了約130萬人勞工，約佔不包括公務員的總數的45%。

3月政府數據顯示，小企業的情緒接近歷史低點，而那些報告稱需要信貸的人已躍升至近4年的最高點，為8.8%。截至去年12月底，香港私營部門的職位空缺總數約為5.4萬個，比去年同期下降30%；零售、住宿和食品服務業的空缺率分別下降了44%和65%。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)駐香港的高級經濟學家Tommy Wu表示，新冠肺炎疫情的影響可能比全球預期的持續時間更長，社會動盪可能再次加劇，這兩者都會給香港的經濟增長帶來重大的下行風險，經濟將繼續受到失業率上升和第二季企業關閉的打擊。

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