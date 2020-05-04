【專家樓評】黃詠欣：申請樓宇按揭　最棹忌係乜？

最近，有客戶因非常擔心按揭批核狀況，所以同時向10間銀行遞交申請，認為總有一間能夠批出按揭，結果他發現同期置業的朋友已經成功批出按揭，但他卻遲遲未獲得銀行批出按揭，到底為甚麼會出現這情況？

經了解後，發現客戶有兩大問題影響按揭審批。首先就是客戶同時向太多間銀行申請按揭。由於銀行在接到按揭申請時，基本上都會開申請人的信貸報告查閱，當每間銀行查閱申請人的信貸報告後是會留下紀錄的，而若然銀行發現申請人同時向多間銀行申請，不單影響銀行對申請人的觀感，同時也會令銀行懷疑申請人是否有特別的財務信貸問題，或會令銀行在批核時會花更多時間研究申請人的個案。

其次客戶在無預約下，自行到銀行分行遞交申請。由於在沒預約下到分行，分行的銀行職員可能不是屬於按揭部，又或未必太常處理按揭申請，加上最近在疫情下，不少銀行是實行輪流在家工作的安排，按揭批核時間可能比平常需時更久，而跟進個案的分行職員亦不一定天天在分行，也不一定有留下手提電話供客戶聯絡，客戶只有分行電話，未必可以即時知道批核進度，故此客戶遲遲未能得到銀行批出按揭的回覆。

總括而言，申請多間銀行並不代表會加快批核進度，建議客戶一般可同時找3至4間銀行申請按揭，如客戶不想因銀行在家工作安排而影響了按揭批核，可找專業人士作跟進。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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