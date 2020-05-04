【全球攬炒】南韓4月製造業PMI瀉至嘯後新低

新冠肺炎疫情使全球經濟陷入停滯，IHS Markit南韓4月製造業採購經理指數(PMI)報41.6，較3月的44.2進一步下滑，仍跌穿50的盛衰分界線，並創2009年1月來新低。

疫情大流行對全球需求的衝擊正在顯現，南韓4月製造業PMI總新訂單分項指數創下11年新低；受國內外工廠停工影響，出口訂單指數創下歷來新低。全球需求急凍，工廠生產分項指數從3月的38.5下滑至34.0。

此外，報告亦指出製造業凍結招聘並解僱員工，以應對生產與銷售大幅衰退，裁員率創下歷史新高。企業對前景看法較3月更為悲觀，未來產出分項指數跌至歷史新低。

IHS Markit表示，報告指出北美與歐洲等地的封鎖，使南韓的汽車相關產業受創尤重，供應鏈嚴重打亂，顯示仍然開工的工廠產能不足。南韓最大出口市場中國以乎正逐漸重啟商業活動，但顯然遠不足以彌補其他地方嚴重的低迷不振。因經濟高度仰賴全球貿易，這肯定成為南韓政府提振經濟的一大挑戰。

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