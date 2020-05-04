【果粉喜訊】5G版iPhone 12最低五千蚊有交易？

蘋果公司(Apple Inc.)於上月推出平版iPhone SE 2020，最低入門版僅3,399港元，市場反應不俗。面對5G將成市場主流，「果迷」仍然期待有5G加持的iPhone 12會否延後至今年秋季才面世。

近日市場又有關於iPhone 12的消息傳出，今次最驚喜的是網傳4款手機再以震撼低價發售，最平售價僅649美元(約5,000多港元)！

網上傳出的4款手機均採用OLED屏幕，入門價格分別為iPhone 12(5.4吋)為649美元(約5,062港元)；iPhone 12 Max(6.1吋)749美元(約5,842港元)；iPhone 12 Pro(6.1吋)999美元(約7,792港元)；以及iPhone 12 Pro Max(6.7吋)1,099美元(約8,572港元)。其中Pro兩款背部為3鏡頭+LiDAR(激光雷達掃描儀)，其他則為雙鏡頭。

「果迷」切勿開心得太早，因為以上售價僅為網上消息，iPhone 12系列最終定價當然要以Apple公布作準。

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