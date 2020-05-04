【全球攬炒】中國復工難挽救？亞洲多地製造業數據破底

亞洲多個經濟體近日陸續公布4月份製造業指數，雖然中國已重啟生產活動，但數據顯示全球製造業樞紐的收縮程度仍在加深。IHS Markit周一(4日)發布的台灣和南韓，以及上周五(1日)公布的日本採購經理指數(PMI)齊齊降至2009年以來最低水平，並處於50的盛衰分界線下方，反映製造業續收縮，經濟仍有下行壓力。

【中國】

上周發布的中國PMI數據顯示官方製造業PMI，自3月份的52下跌至50.8；側重於以出口為導向的中小公司的財新PMI亦回落至49.4，重返萎縮區域。

IHS表示，身為全球貿易晴雨表的南韓，其下跌勢頭表明即使中國解除抗疫封鎖復工復產，目前尚未提供足夠的需求來刺激產出。IHS Markit的經濟學家Joe Hayes表示，儘管中國正在緩慢地復工復產，但顯然這不足以抵銷其他地方的嚴重疲弱。

【台灣】

新冠肺炎疫情大流行導致多國封城，IHS Markit數據顯示，台灣4月製造業PMI由3月的50.4，急降至42.2的收縮水平，景氣度重現惡化，衰退速度為2009年1月環球金融危機高峰期後最快。

期內，產出與新訂單均錄得2009年初全球金融危機後最嚴重收縮率。企業停產加上整體需求受挫，新出口訂單量錄得逾11年來最大降幅。

新接業務減少，導致聘僱規模在10個月來首次出現收縮。雖然人手減少，但由於新訂單量大幅萎縮，製造業積壓業務量仍在5個月來首次出現下降。同時，廠商連續3個月削減採購，減幅為2009年1月以來最顯著。鑑於需求減弱，企業致力重新調整庫存，採購庫存與成品庫存皆有所下降，降幅皆超過3月份。

製造商預期未來一年產量下降，業界悲觀度為有紀錄以來之最。業界下調預期，普遍是因

為預計疫情將在未來數月繼續拖累環球經濟狀況。

【南韓】

新冠肺炎疫情使全球經濟陷入停滯，IHS Markit南韓4月PMI報41.6，較3月的44.2進一步下滑，續企50的盛衰分界線以下，創2009年1月來新低。

疫情大流行對全球需求的衝擊正在顯現，南韓4月製造業PMI總新訂單分項指數創下11年新低；受國內外工廠停工影響，出口訂單指數創下歷來新低。全球需求急凍，工廠生產分項指數從3月的38.5下滑至34.0。

報告亦指出製造業凍結招聘並解僱員工，以應對生產與銷售大幅衰退，裁員率創下歷史新高。企業對前景看法較3月更為悲觀，未來產出分項指數跌至歷史新低。

IHS Markit表示，報告指出北美與歐洲等地的封鎖，使南韓的汽車相關產業受創尤重，供應鏈嚴重打亂，顯示仍然開工的工廠產能不足。南韓最大出口市場中國以乎正逐漸重啟商業活動，但顯然遠不足以彌補其他地方嚴重的低迷不振。因經濟高度仰賴全球貿易，這肯定成為南韓政府提振經濟的一大挑戰。

【印尼、馬來西亞和越南】

印尼製造業PMI由3月的45.3跌到27.5，創下史上最大跌幅，主要因新冠肺炎疫情大流行嚴重影響生產，許多公司被逼關閉所致。需求下降導致出口訂單大跌，新訂單亦嚴重下滑。

IHS Markit的首席經濟學家Bernard Aw稱，最新的數據或預示印尼國內生產總值(GDP)增速將急劇放緩至約3%。他又指，工廠關閉和更嚴格的社會隔離措施導致生產和需求崩潰，產出和新訂單以創紀錄的速度下降，工廠相繼裁員。在物資短缺的情況下，企業亦面臨更高成本的問題。

至於馬來西亞和越南4月PMI亦分別跌至31.3及32.7。

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