新冠肺炎：內地買家對香港樓市卻步…

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟前景，入境管制亦令投資者無法前往香港，使得內地買家對投資香港樓市變得卻步，令作為全球最昂貴的香港樓市失去了最重要的資金來源。

彭博引述市場數據顯示，第1季度沒有任何商業物業交易涉及來自內地買家，這是自2009年以來的首次。該交易追蹤的交易額超過1,000萬美元(約7,800萬港元)。這與幾年前內地投資者以驚人的價格搶購香港寫字樓和零售物業形成強烈的對比。

儘管香港在控制疫情取得成效，但受疫情對本地經濟的打擊，再加上持續的社會動盪、全球需求和貿易不明朗所影響，彭博估計香港經濟今年將收縮約2%。

報道引述業界人士指出，內地嚴格實施資本管制，以及香港經濟前景和社會矛盾影響下，很多內地買家都對投資香港樓市卻步。過去十年來，來自內地的投資者主導着香港的豪宅市場，約有60%的國際買家來自內地。今年第1季度，香港豪宅價格平均按年下降了4.5%，其中較受內地客青睞的西九龍站周邊地區平均樓價更下跌了近7%。

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