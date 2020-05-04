【瑞通推介】阿里下挫　資金撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普威脅對中國加徵新關稅，加上大型科企季績遜預期，道指上周五收報23,723點，跌622點或2.5%。

恒指4月累漲1,040點，升幅4.4%，在長假期前收報24,643點，升67點或0.2%，連升3個交易日並重上50天線(約24,600點)。恒指周一(5月4日)早段承接外圍股市跌勢，一度重挫近千點，跌穿23,700點，失20天線。其好倉(牛證及認購權證)上周三(4月29日)淨流入129萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周三其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

騰訊控股將於今月13日公布首季業績，券商普遍料其遊戲業務收入在疫情期間依然強勁，股份在假期前受制於52周高位420元關口阻力，上周三升見419元後輾轉向下，最終倒跌0.05%收市，報417元，結束兩日升勢，但3月中旬以來的上升勢頭未改。若以3月19日低見的325.2元計，該股已由年內低位累升逾28%，大幅跑贏大市。大市周一早段捱沽，騰訊跟隨挫逾3%，曾回落至400元邊，失10天線，留意400元關和20天線(約397.3元)的支持力度。分別有393萬和270萬元在上周三淨流出其好倉和淡倉。

阿里巴巴低開近4%，低見188.2元，其後持續於相近水平徘徊，技術上跌穿20及50天線。該股好倉上周三有逾360萬元淨流入，為當日最多資金淨流入的相關資產項目，而其淡倉則有超過200萬元淨流出。

比亞迪首季純利按年大跌近85%至約1.13億元人民幣，但市場憧憬或有更多政策出台刺激消費，令第2季汽車行業穩步復甦，帶動該股績後抽升，上周三在成交配合下最多曾升9.2%至49.5元，重返3月初水平，收市仍維持7.7%升幅於48.8元。股份連升6個交易日，期間累漲16.9%。周一早段曾回吐約4%，回落至47元以下，其後收窄至不足2%。上周三有150萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有129萬元淨流入。

中國生物製藥主要股東早前以每股11.35元折讓配股，當時股價急挫穿11元後很快收復失地，於上周三曾升至11.72元的配股後高位，惟其後沽壓再現，以11.34元收市，下跌1.9%至10天線附近，結束兩日升勢。股份周一早段繼續偏軟，跌逾3%至11元以下，連穿20天和50天線。上周三分別有105萬和6萬元淨流入其好倉和淡倉。

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