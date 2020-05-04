港股格局：李偉傑指港股「五窮月」或下試23000點
2020年05月04日 11:34
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踏入「五窮月」，恒指周一(4日)大跌近千點，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國有意再發動貿易戰，市場氣氛急轉直下，港股或有機會下試23,000點或以下，無貨投資者可先忍手。
恒指即市低位見23,678點，中午收報23,696點，跌947點或3.8%。
李偉傑又指，汽車股近日有追捧，但受貿易戰影響，加上五一假期的出行數據較往年大減三分之二，若投資者打算炒作市場復甦概念股份，可待大市跌定後再考慮買入，例如吉利汽車(00175)和廣汽集團(02238)。
近期油價表現反覆，三星原油期(03175)於港股收市後開始轉倉，陸續將部分持有的9月WTI期貨合約轉至其他月份，李偉傑認為，此舉令單月持貨風險降低。而投資者宜待各國社會恢復正常運作後，才考慮買入石油相關產品。
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