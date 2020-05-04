港元拆息︰1個月續跌至1.06厘
2020年05月04日 11:38
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，除了12個月拆息持平外，其他全線下跌。隔夜息再跌至0.65厘，呈6連跌；1星期報0.88厘；與樓按相關的1個月續跌至1.06厘，連跌7日；3個月為1.63厘。
4/5/2020
隔夜 0.65524厘
1星期 0.88804厘
2星期 0.91536厘
1個月 1.06125厘
2個月 1.47929厘
3個月 1.63821厘
6個月 1.81929厘
12個月 1.91464厘
29/4/2020
隔夜 0.74524厘
1星期 0.99929厘
2星期 1.01768厘
1個月 1.14839厘
2個月 1.52786厘
3個月 1.66363厘
6個月 1.83286厘
12個月 1.91464厘
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