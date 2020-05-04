港元拆息︰1個月續跌至1.06厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，除了12個月拆息持平外，其他全線下跌。隔夜息再跌至0.65厘，呈6連跌；1星期報0.88厘；與樓按相關的1個月續跌至1.06厘，連跌7日；3個月為1.63厘。

4/5/2020

隔夜 0.65524厘

1星期 0.88804厘

2星期 0.91536厘

1個月 1.06125厘

2個月 1.47929厘

3個月 1.63821厘

6個月 1.81929厘

12個月 1.91464厘

29/4/2020

隔夜 0.74524厘

1星期 0.99929厘

2星期 1.01768厘

1個月 1.14839厘

2個月 1.52786厘

3個月 1.66363厘

6個月 1.83286厘

12個月 1.91464厘

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