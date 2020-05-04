新冠肺炎：五一長假內地旅客回升　仍遠遜去年

外電報道，五一長假內地的遊客激增，估計單是5月1日當天，較4月4日清明節假期相比，急增近50%，惟表現仍遠遜去年同期。

內地在5月1日起展開五天長假期，是內地居民旅遊的旺季，料這有助於緩解因新冠肺炎疫情而大受打擊的旅行和酒店業。

外電指出，來自武漢，北京，大連，天津和濟南的旅客增加，皆因這些地區已重新開放數百個觀光景點，包括北京的紫禁城。根據中國文化和旅遊部的數據，5月1日共接待了超過2,300萬名內地游客；交通部門預計長假期間每天有2,336萬遊客，而在4月4日至6日的掃墓假日期間，每天的遊客為1,990萬，惟此數據仍遠低於2019年五一長假期間每天的6,713萬人次，因內地當局在際社交限制措施下，將遊客量控制在處理量的三成水平。

報道引述網絡統計，在杭州西湖這個觀光熱門景點，5月1日記錄的遊客人數為18.3萬名，不及去年的三分之一；而湖北省旅遊廳則表示，5月1日重新開放的22個旅遊景點共有10.9萬名遊客，同比下降87%，旅遊收入暴跌95%至僅679萬元人民幣。事實上，遊客都主動避開了疫情流行區域如黑龍江省及湖北省。

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