【高盛推介】趁低吸納留意高槓桿騰訊認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周三(4月29日)曾逼近1年高位，惟收市跌不足0.1%。周一(5月4日)早段則跟隨大市下跌，早段低見400.4港元。騰訊下周三公布今年首季業績，有券商料期內整體收入達1,034億元人民幣，按年升21%；按非通用會計準則計算的純利達256億元人民幣，按年升22%。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價490元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周三由於長假期關係，流入相關資產的資金減少，而騰訊認購證則獲資金轉向部署，錄得約220萬元資金流入，為當日第二多資金流入的個股相關資產。

阿里巴巴上周三跌約1%。周一早段更失守190元水平，低見188.2元。有報道指截至今年3月，中國網絡購物用戶達7.1億。而在今年首兩個月，全國實物商品網上零售額按年增3%。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，截至上周三的5個交易日共錄得約1,200萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。此外，近期資金亦部署牛證，當中上周二(4月28日)及上周三共錄得約700萬元資金流入。

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