金管局：難預計外匯基金全年表現　隨時數百億上落

外匯基金今年首季錄投資虧損861億港元，為繼2018年末季後再度蝕錢。金融管理局總裁余偉文表示，外匯基金全年走勢難以預計，單是一個季度可以有「300至400億元上落」，難言全年會否錄虧損。

余續稱，外匯基金展望取決於各國對疫情的控制、經濟體能否快速恢復、收緊入境及社交隔離措施對企業盈利的負面影響等多個因素，但建議各位「用多幾年去看」外匯基金的表現。

副總裁李達志指出，新冠肺炎及油價大戰致使首季金融市場環境非常惡劣，大部分股市在首季錄得雙位數甚至是20%以上的跌幅，對所有投資者而言是非常困難的季度；加上期內美元升至3年來最高水平，美元結算資產致使非美元資產錄外匯損失。

李續稱，該局已採取防禦性措施，抵銷部分損失，特別是債券投資方面，首季收益達544億元，令整體損失在佔外匯基金投資總規模約2%。

李又表示，雖然首3月虧損800多億元，但至4月已錄投資收益300億至400億元；重申外匯基金每個月「上上落落」，應該着眼於基金長期回報及穩定收入。

余補充指，外匯基金是長期基金，不會短炒，因應市場波動而多做買賣並非外匯基金的作風。該局會繼續採取防守性投資策略，透過投資組合多元化分散風險，並保持資金流動性充足。

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