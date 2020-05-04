金管局余偉文：不會一刀切要求銀行暫停派息

市傳監管機構建議香港上市銀行減少派息，香港金融管理局總裁余偉文表示，香港銀行體系資本充足，具甚大緩衝空間，因而不會一刀切要求銀行暫停派息，不過香港未來不明朗因素驟增，加上全球經濟呈現下滑，香港作為開放型經濟影響會甚大。

他指，該局曾向銀行表示，考慮派息政策時應同時考慮香港經濟及銀行資本狀況，才作出派息決定，並建議銀行審慎作出派息決策。

今年首季香港負資產個案飆升兩倍至384宗，他指，一方面相關個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款，故風險較少，另邊廂則涉及按揭保險計劃的貸款，貸款的按揭成數較高，當中涉及不少首置個案。

他強調該局不時提醒留意樓市風險、個人供款能力，及具有穩定收入等，至於相關過案會否持續上升，則需視乎樓市走勢、土地供應、經濟情況等，該局會密切監察。去年10月放寬按保，他指措施可讓有能力供款但首期不足的市民上車，市場對措施有一定需求。

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