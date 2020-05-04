疫市調查：港人憂慮財務狀況　亞太區中最「愁」…

瑞士再保險公布新冠肺炎疫情消費者調查結果，在其亞太區的四大主要市場中(中國、香港、新加坡及澳洲)，27%的受訪者對自己的財務狀況感到「焦慮」和「不堪重負」， 而在進行調查的所有市場中，約40%的受訪者表示他們「壓力很大」，但仍可應對。

當中，31%香港受訪者對其財務前景感到「焦慮」和「不堪重負」，是接受調查的四個亞太區主要市場中佔比最高的。如消費者需要削減開支，有72%受訪者願意放棄外出用餐，53%受訪者願意放棄健身會籍，9%的受訪者願意取消人壽保險費。

41%的香港受訪者搜尋購買新保險資訊，當中22%更購買了新的保險。另外，65%受訪者擔心影響日常社交生活，37%受訪者擔心孤立、孤獨和心理健康問題。

調查顯示，與現金價值相比，受訪者更注重保單處理的速度、簡易性和賠付履行能力。在重新審視其保單的受訪者中，半數人注意到額外權益，而其中部分權益能夠在疫情中為他們提供幫助。保險公司網上處理保單和理賠的能力是最重要的考慮。能夠全面網上處理保單是選擇保險公司時的首要考慮因素。

瑞士再保險亞洲再保險業務首席執行官及亞洲區總裁赫博山表示，調查指出在疫情肆虐的非常困難時期，擁有保單的保障十分重要。此外，消費者非常注重服務以及如何快速地獲得服務。中國的保險公司良好表現似乎可為其他公司提供參考，他們在聯繫客戶方面的表現尤為突出。

至少75%的中國受訪者表示，他們已和保險公司聯繋過，或已研究過附加險或新保單。當中，約有55%發現到之前未有注意的新增或額外保障。而澳洲僅有14%的受訪者研究額外的保障服務或與其保險公司聯繋。然而，與其他地區相比，中國更早開始對抗新冠肺炎疫情。

調查發現更多的澳洲受訪者願意放棄自己的人壽保險，而不是房屋保險和汽車保險。而在中國和香港，非常少受訪者願意減少人壽保費開支。若財政面臨壓力，新加坡和香港分別有1/4和1/5的受訪者選擇放棄房屋保險或汽車保險。

除疾病和社交影響外，澳洲受訪者還擔心自己的心理健康，新加坡受訪者則擔心自己無法照顧他人。與澳洲相比，中國和香港的受訪者則更關心缺乏運動問題。

至於中國受訪者對於保險公司會按照預期進行賠付的信心最高，對此表示同意或非常同意的受訪者比率達85%。相比之下，澳洲為54%，而香港和新加坡分別為56和59%。

在新加坡、香港和澳洲，分別有57、47和44%的受訪者希望保單能夠提供即時財務援助。中國和香港則分別有67和66%受訪者希望能優先獲得口罩和藥物等醫療用品。

至於中國、香港和新加坡的受訪者還希望理賠過程更加快捷和靈活，但這澳洲受訪者更希望能夠暫停繳付保費，或者在未來購買保險時享有折扣。

瑞士再保險於4月的第2周委託市場調查公司，對中國、香港、澳洲和新加坡的2,500名居民進行市場調查。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200