政府用「轉數快」派錢得唔得？金管局Say NO...

針對港府提出的全民派1萬元計劃，外界關注會否有更方便快捷的途徑「派錢」，如轉數快(FPS)等。金融管理局余偉文就此表示，希望金管局在派錢過程中能夠幫到手，會積極與銀行協調，又指有想過不同方式，惟現階段有難處。

他指出，其一是核實身分。副總裁李達志補充，能核實市民身分的唯一途徑是身分證，但目前轉數快系統僅以個人手機號碼或者電郵地址作為識別。

余指出，當局正研究轉數快加入身分證號碼作身分識別，往後港府再度派錢時則可以更快捷、方便。

余續稱，若以轉數快核實身分，需要得到市民同意，向銀行取得有關資料，這一過程亦需要登記，但相信電子渠道登記會快很多。

李補充，港府倘若要向市民派錢，亦需要知道市民以哪一個戶口收錢。

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