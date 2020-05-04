G20金融穩定委員會：擬審視衍生金融工具結算安排

外電報道，全球監管機構擬對數以萬億美元計的衍生金融產品交易的結算進行更嚴格的審查。

由二十國集團(G20)成立之國際金融穩定委員會(Financial Stability Board，簡稱「FSB」)提出詳情，供監管機構評估結算人是否持有足夠的資金來應對巨額虧損，以及是否仍有缺口需要彌補。

FSB負責協調G20的財務規則，這些規則致力於將其應用到各經濟體包括美國，中國，日本和德國。在2007至09年金融危機之後，各經濟體強制監管規模達640萬億美元的場外(OTC)衍生金融產品市場，以提高交易的透明度。金融交易的買賣方之間設有結算所，有助確保即使某方破產亦能完成交易，超出某個水平的損失將由用戶(如銀行)或客戶分擔。

今年首季，倫敦證券交易所(London Stock Exchange)便處理了總值402萬億美元的衍生金融產品結算工作，創新紀錄，增速之快，令人關注結算所將令納稅人陷入危機，或不得不大增用戶(如銀行)的數量。

FSB表示，監管機構應分析安排，在彌補違約損失後，補充違約基金以及其他最低限度的財務資源。隨着投資者因新冠肺炎疫情大流行而拋售，結算所成員經歷了極大的市場波動和創紀錄的交易量。

4月，包括摩根大通，貝萊德，花旗集團，巴克萊和德意志銀行在內的9家全球銀行和投資管理公司成立的組織亦對結算所的風險管理提出建議，以確保在市場極端波動下能有足夠資源確保結算工作。

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