【高盛推介】恒指瀉近千點 博反彈留意遠牛或Call輪
2020年05月04日 12:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(5月4日)早段受外圍拖累，失守24,000點水平，早上低開748點後跌幅擴大，低見23,678點。
觀察恒指認股證資金流向，可見上周三(4月29日)資金轉向部署認購證，錄得約510萬元資金流入。
投資者如計劃持貨過夜，宜留意超過1,000點收回距離的牛熊證。牛證方面可留意恒指牛證(63099)，收回價22,568點，行使價22,468點，換股比率10,000，槓桿比率24.5倍。
並可留意收回價稍近的恒指牛證(63543)，收回價22,718點，行使價22,618點，換股比率10,000，槓桿比率27.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高之一。
此外，投資者亦可留意換股比率20,000兌1的遠距離牛熊證，因為這類產品的面值會較換股比率10,000兌1的產品平，代表入場成本較低。投資者如計劃部署牛證，可當中的留意恒指牛證(67568)，收回價22,500點，行使價22,400點，換股比率20,000，槓桿比率23.7倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意當中的熊證(58998)，收回價24,888點，行使價24,988點，換股比率20,000，槓桿比率13.5倍。
此外，投資者如看好但希望避免收回風險，亦可考慮以沒有收回機制的認購證作部署。高槓桿的選擇可留意價外幅度約5.9%，年期約5個月的恒指購證(25134)，行使價25,100點，2020年9月29日到期，實際槓桿11.4倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約1.2%，年期約5個月的恒指購證(24570)，行使價24,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、中年期。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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