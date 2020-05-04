虛銀Mox Bank：網站登記為首批客戶可率先使用服務
2020年05月04日 13:04
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Mox創始成員將專享黑色不銹鋼限量版的亞洲首張全功能無號碼銀行卡。
虛擬銀行Mox Bank表示，即日起在該網站登記，成為首批Mox客戶，可於Mox今年稍後開業時率先使用服務。
首3,000名成功登記並符合有關條款及細則的申請者，並於稍後成功開立銀行戶口，將進身為Mox創始成員，獲得黑色不銹鋼限量版的Mox Card，此為亞洲首張全功能無號碼銀行卡。
Mox Bank業務主要針對個人零售銀行客戶，3月時指現有160名員工，並正招募更多科技、市場拓展及數碼專才，計劃年內正式投入服務。該行由渣打、香港電訊(06823)、電訊盈科(00008)及攜程合資組成。
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