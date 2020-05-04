【專家樓評】李志成：失業率續升　入市前計好負擔能力

疫情衝擊各行各業，不少企業裁員結業，最新公布的失業數據升至4.2%，創9年新高，失業情況引起市場關注。

最新失業率升幅較顯著的是建造業、零售、住宿及飲食業等，而較高收入一群，包括金融、保險、地產、專業及商用服務行業的失業率雖然回升至2.8%，但仍屬於較低水平，而高收入人士往往是有能力置業的一群，暫時對樓市影響未算太大，加上政府推出救市保就業措施，相信有助紓緩企業裁員壓力。

觀乎樓價，疫情陰霾籠罩下，樓價調整幅度仍輕微，因為目前業主持貨力較沙士時期強，金融風暴時期炒風盛行，樓市過度槓桿，樓價下跌時，由於業主負債太高，要劈價出售，導致負資產湧現，不過隨着2009年10月開始，政府推出一系列壓抑炒風的措施，令普遍業主持貨力相對較強，減少恐慌性拋售物業的機會。

全球放水救市情況下，勢將推高資產價格，不過環球股市波動、油價更一度跌至負數，投資磚頭則較為穩健，屬於保值避險之選。

不過疫情影響環球經濟格局，仍需密切關注香港經濟下行情況，失業率會否進一步攀升至超越金融海嘯水平，以致高薪一族的收入亦受創，影響供樓負擔能力，建議準買家入市前，小心計好負擔能力，並做好風險評估，避免失預算。

香港置業行政總裁 李志成

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