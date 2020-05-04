石硤尾緹山別墅售3.5億元　呎價逾6.8萬創新低

資料顯示，是次為項目首錄面積逾5,000方呎別墅成交，去年4月售出面積較細的洋房3及5，每戶實用面積2,846方呎，各設面積1,000方呎花園及941方呎天台，每伙售價分別為2.35億元，呎價82,572元。即是次成交呎價較去年低約17.3%。

至於該盤暫時唯一售出的分層戶，為去年5月賣出的2座7樓A室特色戶，實用面積3,017方呎，天台面積2,111方呎，當時做價逾3.07億元，呎價101,800元，創出九龍新高。

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