布油續挫2%！高盛照上調預測　本季睇25美元

原油庫存空間持續緊張，國際油價弱勢未止，惟大行高盛發表研究，上調布蘭特期油第二季及全年油價預測。布蘭特期油最新跌2.19%至25.86美元，紐約期油仍瀉7.68%至18.26美元。

高盛表示，布蘭特期油基本因素出現改善迹象，第二季每桶油價預測由20美元，上調至25美元，全年預測由35.2美元，上調至35.8美元，2021年則為55.63美元。紐約期油方面，該行相信2020年下半年仍有大量原油庫存，預計下半年紐油價格將在每桶30美元左右，全年預測價格將達到每桶31.77美元，2021年為51.38美元。

該行又稱，由於基本面改善、創新形式的儲油方法到位、以及5月供應過剩幅度可能比先前預期少每日100萬桶，現在看來市場似乎逐漸度過儲存能力的考驗，預料近期升勢可以在5月進一步延續，回到現金成本水準，但油價仍將劇烈波動。

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