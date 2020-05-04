中銀人壽與保柏合作　推自願醫保計劃

(左起)中銀人壽張子裘及鄧子平、保柏施立德及梅康信。

中銀集團人壽保險(簡稱「中銀人壽」)與保柏(亞洲)宣布達成業務合作關係，為中銀人壽客戶帶來保柏第3個獲政府自願醫保計劃認可之靈活計劃─「保柏非凡自願醫保計劃」；保柏將委任部分中銀人壽的保險代理團隊作為保柏的一般保險代理人。

「保柏非凡自願醫保計劃」是現時自願醫保市場以包括澳洲及新西蘭的亞洲地區保障計算，提供最高保障額每年高達3,000萬港元的自願醫保計劃，並特設市場首創的「情緒解碼熱線」及情緒健康門診網絡；加上計劃全數賠償亞洲地區訂明非手術癌症治療，為大眾提供更全面的身心健康保障。

合資格保單持有人或其配偶可根據香港稅務局發出的指引，就其持有的已簽發中銀人壽合資格延期年金產品和「保柏非凡自願醫保計劃」申請稅項減免。

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