保監局向眾安人壽發出第四張虛擬保險公司牌照

據統計，眾安人壽為第四家獲得虛擬保險牌照的保險公司。

眾安人壽於官方網站列出3種即將推出的產品，包括人壽保險、癌症保險、心血管疾病保險等，以10萬元保障及18歲非吸煙女性計算，每年最低保費分別為35元、71元、2元。

眾安人壽首席精算師蔡國榮表示，會將眾安自主研發的eKYC(電子化認識你的客戶)技術將全面應用於投保過程，縮短用戶獲取保障所需的時間。另將採用多項安全、風險控制及反欺詐技術，以確保用戶資訊安全

該公司行政總裁許煒指，目前市場仍有不少保險痛點有待解決。例如部分用戶因財富水平而未能受惠於保險產品，或用戶在尋求保障時，希望獲取更個人化的產品。

科技改變傳統的保險服務模式，新興保險科技公司得以透過精簡的營運架構、高效率的產品開發策略以及成本模式，讓更廣泛人士獲得保障。

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