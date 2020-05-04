【專家樓評】劉嘉輝：新樓動工急跌　料全年少於1.8萬伙

政府最新公布第一季私人住宅的落成量及動工量數字，首季私樓動工量僅錄約900伙，較去年第4季按季大幅下跌近8成。動工量大減相信主要有兩個原因，第一，相信與疫情有關，因而拖慢新樓的動工步伐，筆者預期，隨着疫情過後，新樓動工量有機會回升。

另一更重要因素是，近兩年賣地數量有所減少，於2018/19財政年度透過賣地可興建的單位約有14,500伙；至於2019/20財政年度則減少至約12,200伙，而事實上，賣地減少會影響將來動工的情況，故筆者認為，礙於疫情因素、加上賣地減少，估計今年動工量將未及過去兩年逾1.8萬伙水平。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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