萊坊下調周五截標啟德商業地皮估值5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，雖然近日疫情好轉，但未來經濟不穩及企業經營困難，旅遊及零售業亦需要長時間復甦，對商業地皮影響較大，故將本周五(8日)截標的啟德第2A區4號、5(B)號及10號地盤商業地估值下調約5%，預計每方呎樓面地價5,500至6,500港元，估值約63.8億元起，為市場最新下限價，但相信地皮流標機會不大。

他指出，雖然附近多公營房屋及未來供應量多，但始終是啟德新發展區，位置又鄰近港鐵站。預計將有約4至6個發展商入標，始終發展規模大，入標財團會以實力雄厚的大型發展商為主，估計中資財團亦會參與，相信部分會以合組財團形式入標。

林又稱，這幅地皮成交價對商業地價走勢有指標作用，亦可了解發展商對後市的看法。但相信發展商出價會比較保守，尤其是這類大型及不可分拆的商業項目，主要靠現金流收益。

估計項目會設有寫字樓、零售及其他商業配套，長期租金回報率約3至3.5厘，資金回收期料約20至30年。穩定期後，寫字樓每月呎租約35至45元，商場部分約60至120元。

他續稱，若考慮到政府賣地收益，現時並不是合適的時間推出這類商業地皮。按現時情況，發展商在商業地的估算及出價，跟住宅地截然不同，出價一定更保守，這些投資額大及資金回收期長的地皮，政府與發展商的計價上存在一定落差。因發展商會考慮更多項目的未來現金流及出租率等因素，希望政府計價會因應近日市況去調整，以減低流標風險。

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