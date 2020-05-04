歐股開市急挫3%　Thyssenkrupp瀉13%

中美貿易議題再度惡化，拖累亞歐股市下跌，當中英國富時100指數報5,741點，跌21點或0.37%；德國DAX至數報10,517點，跌344點或3.17%；法國CAC指數報4,404點，跌167點或3.67%。

歐洲銀行股受重創，其中法國農業信貸銀行及法國興業銀行插逾6%。

Thyssenkrupp能否順利出售其電梯業務成疑，股價挫13.81%，據報買家Cinven及Advent正尋求其他投資者完成這單172億歐元的交易。

另外，據報Liberty Global和Telefonica正商討，將其英國電訊業務，即Virgin Media及O2進行合併，Liberty Global和Telefonica股價分別升10%及2%。

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