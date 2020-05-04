【全球攬炒】澳洲4月招聘廣告狂瀉53%　失業率恐飆至10%

外國傳媒報道，澳新銀行(ANZ)周一(4日)公布數據顯示，澳洲4月招聘廣告總數量大跌53.1%，為連續兩個月下跌，跌幅是2009年1月創紀錄11.3%的3倍有多。澳洲招聘廣告數量在4月平均僅63,806，遠低於3月的136,106，較去年同期大跌62.2%。

數據顯示，澳洲和紐西蘭的上市公司已裁員或開始考慮臨時或永久裁員最少121,520人。經濟學家擔心，澳洲未來幾個月的失業率恐飆至10%。當地3月失業率為5.2%。

值得留意的是，由於澳洲央行已將利率降至紀錄新低的0.25厘，並啟動了大規模債券購買計劃，即俗稱「印銀紙」，反映救市板斧已不多。

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