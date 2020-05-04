滙豐購內地合資險企滙豐人壽餘下50%股權

滙豐保險(亞洲)今(4日)宣布，已與其內地壽險合作夥伴國民信託達成協議，將收購國民信託所持有的滙豐人壽保險50%股權。交易完成後，滙豐人壽將成為其在內地的全資控股子公司。

滙控行政總裁祈耀年稱，面對新型冠狀病毒疫情所帶來的嚴峻挑戰，集團繼續穩步實現增長策略。相關交易將有助於實現加快亞洲業務發展的目標，亦將進一步提升財富管理服務能力，為集團業務策略的另一重點提供動力。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝表示，內地市場不僅是強大的該行亞洲業務的重要組成部分，亦是憑藉環球網路服務客戶的重要一環，冀通過此交易加大投入並進一步深耕內地市場。

滙豐保險環球行政總裁張博思指出，中國內地有望在未來成為全球最大的保險市場，是次增持壽險合資公司股份體現該行持續投資內地市場的承諾。由滙豐全資擁有滙豐人壽將顯著提高內地業務規模，並有助拓展產品範圍。

滙豐人壽由滙豐及國民信託於2009年合資組建，股東雙方各持50%股權。截至2019年12月，公司註冊資本為10.25億元人民幣。公司總部設於上海，同時在內地9個主要城市開展業務，包括上海、北京、天津、杭州，廣州、佛山、東莞、珠海及深圳。滙豐人壽為客戶提供包括年金、終身壽險、重疾、投連產品在內全面的保險產品方案。

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