【fb直播】港股應驗「五窮月」？

港股應驗「五窮月」魔咒，在5月第一個交易日，即大裂口低開748點，跌幅擴大至逾千點收市。美國總統特朗普將新冠肺炎在全球擴建責任歸咎中國，威脅要對華加徵一萬億美元懲罰性關稅，市場憂慮中美關係進一步轉差，今個月走勢是否偏淡為主？

離岸人民幣急貶逾550點，周一(4日)曾跌穿7.15兌每美元，內房及內地航空股板塊齊齊下挫。其中三大中資航空，在內地五一假期過後即「散水」，齊跌逾半成過外，最壞時刻仲未過？此外，內房股翻生無望？

《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200