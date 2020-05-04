【fb直播】港股應驗「五窮月」？
2020年05月04日 16:12
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港股應驗「五窮月」魔咒，在5月第一個交易日，即大裂口低開748點，跌幅擴大至逾千點收市。美國總統特朗普將新冠肺炎在全球擴建責任歸咎中國，威脅要對華加徵一萬億美元懲罰性關稅，市場憂慮中美關係進一步轉差，今個月走勢是否偏淡為主？
「三桶油」顯著受壓，首季轉蝕162億人民幣的中石油(00857)曾重挫逾一成，首季蝕191億人民幣的中石化(00386)亦都急瀉，有貨點算好？另外，F三星原油期(03175)再轉倉，預計轉倉後，9月、10月及12月WTI期貨合約各佔三分一，最多需時5日完成，持貨投資者點部署？
離岸人民幣急貶逾550點，周一(4日)曾跌穿7.15兌每美元，內房及內地航空股板塊齊齊下挫。其中三大中資航空，在內地五一假期過後即「散水」，齊跌逾半成過外，最壞時刻仲未過？此外，內房股翻生無望？
數碼通電訊(00315)發盈警，公司預期截至6月底止財年溢利將按年下挫30%，主要因為新冠肺炎蔓延，漫遊服務收入大幅下降，遭大行摩根士丹利下調其目標價，股價周一下挫。之前受股民追捧的香港電訊(06823)有沒有同樣的隱憂？
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