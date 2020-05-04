【市後重點睇】道期跌逾160點　歐元偏軟

美匯指數報99.4，離岸人民幣(CNH)一度升上7.1293，其後回至7.1522，港匯報7.7530，美元兌日圓處106.7。歐元區剛公布的4月製造業數據略遜預期，歐元跌0.49%至1.0927，英鎊低見1.2423。金價高見1,707美元。布油跌1.78%至25.97美元，紐油瀉逾半成至18.62美元。道指期貨跌161點。

●市後關注點

-22:00 美國3月工廠訂單、美國3月耐用品訂單終值

●亞洲股市：韓股挫2.6%，澳股升1.4%。

●歐股開市挫3%，Thyssenkrupp瀉13%。

●滙豐最優惠利率維持5厘不變。

-香港樓價反覆，未見樓市呈周期轉變。

-余偉文：不會一刀切要求銀行暫停派息。

-金管局：外匯基金全年展望難預計。

●新冠肺炎：

-五一長假內地旅客回升惟仍遠遜去年。

-內地買家對香港樓市卻步…

-兩大不利因素夾擊，香港經濟衰退趨勢明顯。

-美官員籲以色列防範中資疫市「撈貨」。

●【全球攬炒】

-中國復工難挽救？亞洲多地製造業數據破底。

-南韓4月製造業PMI瀉至嘯後新低，4月CPI按月跌0.6%。

-菲央行行長：料今年GDP將萎縮0.8%。

●【果粉喜訊】5G版iPhone 12最低五千蚊有交易？

●【大行報告】大摩降目標價，數碼通挫逾4%。

●滙豐收購其在華合資壽險公司剩餘50%股份。

●比特幣價格急挫5%，低見8,652美元。

●中銀人壽與保柏合作，推自願醫保計劃。

●虛銀Mox Bank：網站登記為首批客戶可率先使用服務。

●保監局向眾安人壽發出第四張虛擬保險公司牌照。

●布油續弱跌逾1%！高盛照上調預測，本季睇25美元。

●青衣公屋一周兩破頂，青衣邨未補價賣388萬元。

●4月份公居屋第二市場錄100宗成交，按月跌近四成。

●尖沙咀金興大廈以底價逾6.5億元強拍成交。

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