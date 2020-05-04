經絡：4月樓花按揭宗數按月跌66%　重返1年前低位

經絡按揭轉介研究部資料顯示，4月份現樓按揭宗數為5,555宗，按月微升161宗或3%。該月樓花按揭宗數為295宗，按月急跌591宗或66.7%，重回1年前的低位，跌幅更為逾4年新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現樓按揭宗數平穩，因近期業主叫價回軟，議價幅度增加，使二手市場情況錄得改善，雖然近期二手交投稍有回穩，大多有意入市的買家仍持觀望態度為主，料未來宗數持平。

樓花方面，早前在新冠肺炎疫情下，市民睇樓意欲受影響，而有關數字會滯後反映，因此4月樓花宗數大幅下跌。加上因應政府推出限聚令等防疫措施，樓花宗數預計會保持低水平。

曹氏認為，香港經濟持續低迷，最新失業率數字上升至4.2%，創逾9年新高，第一季錄得384宗新增的負資產個案，期內新增宗數急升兩倍，加上金管局近日考慮將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款，有關數據反映香港經濟問題開始浮現，預計未來市場對樓按需求低位徘徊，但由於5月份一手發展商料加快推盤，可帶動一手樓按於下半年回暖。

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