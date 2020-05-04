珠江船務收購新渡輪60%股權　涉逾2.3億元

新渡輪主要在香港經營內港及離島渡輪航線。交易完成後，新渡輪會成為珠江船務的直接非全資附屬公司。

珠江船務認為，收購事項代價屬公平合理，並符合股東整體利益，已考慮新渡輪的業務發展及前景、歷史財務表現及現有之品牌聲譽，及獨立專業估值師以採用市場方法釐定新渡輪市場公允值不超過4.185億元。珠江船務指是次入股目標是進一步提升渡輪業務的服務質素。

珠江船務是珠江集團控股的香港上市公司，隸屬於廣東省航運集團有限公司(省航集團)旗下。省航集團是廣東省屬大型企業集團之一，並為廣東省7大物流龍頭企業之一。

新渡輪回應傳媒查詢時表示，歡迎珠江船務入股成為新股東。為確保公司日常運作穩定，雙方股東已承諾，將維持新渡輪原有的管理層和人員架構，不裁員、不減薪，並會增加交通福利；新股東亦計劃投放資源培育人才，以確保公司業務及員工隊伍穩定，未來有更大的發展空間。

新渡輪相信，新股東能為公司和同事們帶來更多新機遇和更大助力，共同提升渡輪業務的環保、安全及服務水準，為乘客提供更佳服務。新渡輪目前經營5條渡輪航線的牌照將於明年3月底屆滿，於牌照限期前，新渡輪不會加價。

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