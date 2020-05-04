【全球攬炒】歐4月製造業PMI終值遜預期　投資信心仍弱

繼亞太區後，歐洲多國製造業數據緊接出爐。IHS Markit公布，歐元區4月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值報33.4，差過預期及初值的33.6。

歐洲各國放鬆對疫情的管制措施未能提振投資者信心，剛公布的Sentix數據顯示，投資者對歐元區5月份的信心指數為負41.8，惡化程度超過預期；該指數已連續3個月錄得負數，3月和4月為負17.1及負42.9。

歐洲央行專業預測機構調查報告亦預計，2020年歐元區國內生產總值(GDP)萎縮5.5%，2021年GDP則萎縮4.3%。此外，預測人士下調歐元區到2022年的基礎設施展望。

此外，德國、法國及意大利同日亦公布製造業PMI終值。德國4月Markit製造業PMI終值為34.5，初值及預期俱為34.4。IHS Markit首席經濟學家Phil Smith表示，由於歐洲和美國的出口需求銳減，以及供應鏈面臨的挑戰，大量製造商要暫時關閉工廠或縮短工作時間，導致產出大幅下降。儘管愈來愈多的製造商開始恢復生產，但仍存在一些巨大的問題，包括將會回到甚麽樣的需求狀況，供應鏈將受到多長時間的影響。德國製造商預計供應和需求的中斷至少將持續到今年，令經濟快速復甦的希望變得渺茫。

法國4月Markit製造業PMI終值報31.5，符合預期。意大利4月製造業PMI則錄得有紀錄以來最低。

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